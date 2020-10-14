Кемерово, , 07:54 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 14 октября, за прошедшие сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 33, Междуреченск — 25, Кемерово — 24, Киселевск — 20, Прокопьевск — 14, Ленинск-Кузнецкий — 11, Белово — восемь, Топкинский МО — восемь, Гурьевский МО — семь, Анжеро-Судженск — шесть, Промышленновский МО — пять, Тяжинский МО — четыре, Новокузнецкий МР — три, Мариинский МР — два, Яйский МО — два, Березовский — один, Полысаево — один, Юрга — один, Беловский МР — один, Кемеровский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 99 пациентов выздоровели, четверо скончались.

Всего в регионе выявлено 12 410 случаев заражения коронавирусом, 8346 пациентов выздоровели, 157 скончались.

Отметим, что по данным на утро 13 октября за минувшие сутки было выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.