Кызыл, , 07:40 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 42 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, 26 из них зарегистрированы в столице Кызыле.

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Также диагноз подтвердился у жителей Кызылского, Овюрского, Сут-Хольского, Тандинского и других районов. Таким образом, общее число зарегистрированных за всё время эпидемии случаев достигло 8304. К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 7599 человек.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находятся 95 человек. На ИВЛ находятся семь пациентов, на НИВЛ — 11. За последние сутки госпитализировано 92 человека, в том числе четверо детей», — отметили в минздраве.

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