Абакан, , 07:37 — REGNUM Ровно год назад, 14 октября 2019 года, не стало Николая Булакина, руководившего городом Абаканом (Хакасия) в течение 25 лет. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, сегодня в Абакане — День памяти Николая Булакина.

На телеканале «Абакан 24» 14 октября пройдёт прямая трансляция панихиды из Градо-Абаканского храма равноапостольных Константина и Елены. В плавательном бассейне спорткомплекса имени Н. Г. Булакина состоятся заплывы, посвящённые памяти погибшего мэра. В выставочном зале «Чылтыс» будет работать документальная выставка «В контакте с городом. Николай Булакин».

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Также 14 октября в эфире телеканала «Абакан 24» состоится премьера фильма о Булакине «Абакан — главное дело всей моей жизни!».

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Как сообщало ИА REGNUM, Николай Булакин погиб в ДТП 14 октября 2019 года.

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