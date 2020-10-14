Дальнереченск, Приморский край, , 07:39 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморья поддержали проект закона о присвоении Дальнереченску почётного звания «Город воинской доблести», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого парламента.

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С инициативой о награждении Дальнереченска обратилась дума городского округа. Глава Приморья Олег Кожемяко поддержал инициативу.

Присвоение почётного звания — дань уважения и памяти воинов, погибших в годы Первой мировой войны, во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге, при штурме Хутоуского узла сопротивления во время войны с Японией в августе-сентябре 1945 года и в боях за остров Даманский в марте 1969 года.

Законопроект будет рассмотрен на заседании ЗС ПК в трёх чтениях в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, звание «Город трудовой доблести» поможет подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.