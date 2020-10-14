Горно-Алтайск, , 07:12 — REGNUM Ещё 117 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за прошедшие сутки в Республике Алтай. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период эпидемии достигло 4889, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Усть-Канского, Кош-Агачского, Турочакского районов и ряда других областей. Большая часть из них были обследованы после появления симптомов заболевания. В числе носителей 16 детей.

«За прошедшие сутки выздоровели 62 пациента из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского, Усть-Канского, Улаганского, Шебалинского районов. По данным на утро 14 октября, за весь период в регионе выздоровели 3483 человека», — отметили в штабе.

Читайте также: Предпринимателям Горно-Алтайска рекомендовали временно прекратить работу