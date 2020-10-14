Владивосток, , 07:10 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко проинспектировал школьные столовые во Владивостоке и в крае. По итогам проверок питания детей 13 октября мэр приморской столицы Олег Гуменюк принял кардинальные кадровые решения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

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«Начальник городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования Лариса Карпачева отстранена от работы, а начальник отдела общего образования этого управления Людмила Крупина — уволена. Также будет объявлен выговор и.о. директора гимназии № 2 Лидии Ли», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Во Владивостоке пройдёт совещание со всеми директорами школ, а в течение недели проведут проверки во всех школьных столовых.

По мнению губернатора Приморья, в школьных столовых плохо организовано питание: меню не соответствует возрастам учеников, порции маленькие, качество приготовленной пищи низкое. Часто детям приходится есть холодную еду.

«Механизмы контроля должны быть простыми и доступными. Всем районам необходимо организовать их через родительские комитеты. Лучше родителей никто не проконтролирует, правильно ли их дети питаются в школах. Пусть мамы и бабушки от каждого класса по очереди смотрят, что и как приготовлено, согласовывают меню. И на выбор обязательно должно быть не менее двух блюд. И, конечно, я исключаю возможность, что директора школ или кто-либо ещё будет препятствовать работе родительских комитетов. Разговор с такими руководителями будет коротким», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, нарушения при организации горячего питания в школах в Башкирии выявлены во время выездных проверок.