Ульяновск, , 06:45 — REGNUM В Ульяновской области врачи спасли 70-летнего пациента с коронавирусом, который более трёх недель находился в реанимации. Медработники отмечают, что этот случай был сложным и требовал консультации врачей федерального центра, сообщает министерство здравоохранения Ульяновской области.

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Из Центральной клинической медико-санитарной части имени В.А. Егорова выписан 70-летний пациент, которого лечили от COVID-19 полтора месяца, в том числе 23 дня мужчина провёл в реанимации. Ситуация осложнялась тем, что у пациента была осложнённая двусторонняя пневмония и его состояние с каждым днем ухудшалось из-за дыхательной недостаточности.

Главный врач ЦКМСЧ Юрий Келин отмечает, что данный случай был сложным и требовал консультации врачей федерального центра, рекомендации которых были использованы в практике. Состояние пациента стабилизировалось, 10 октября его выписали.

Дочь 70-летнего мужчина считает, что врачи «вернули отца с того света», поблагодарив медицинских работников за спасённую жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально подтверждено 17 565 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 170. Выздоровели в регионе 14 140 человек, умерли 190. Наибольшее число носителей коронавируса выявлено в Ульяновске, Димитровграда и Карсунском районе.

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