Ульяновск, , 06:32 — REGNUM В Ульяновской области почти не изменилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба, опубликованные в социальных сетях.

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По информации на вечер 13 октября, в Ульяновской области официально подтверждено 17 565 случаев заражения коронавирусом. Это на 170 больше, чем было сутки назад. Напомним, на 12 октября прирост составлял 169 (подтверждённых случаев заражения коронавирусом).

Наибольшее число носителей выявлено в Ульяновске — 9641, в том числе в Засвияжье — 3053, в Ленинском и Заволжском районах — соответственно 2714 и 2633, в Железнодорожном районе — 1241. Далее идут Димитровград и Карсунский район, где лабораторно выявлено 1924 и 621 случай заражения коронавирусом.

По данным оперштаба, выздоровели в регионе 14 140 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии коронавируса в Ульяновской области умерли 190 человек с COVID-19.