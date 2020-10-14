Челябинск, , 06:32 — REGNUM В Центральном районе Челябинска часть жилых домов и административных зданий останутся без холодной воды. Ограничение действует с 23:00 по местному времени 13 октября до 20:00 14-го, сообщили журналистам в мэрии.

В частности, под отключение попал ряд домов на улицах Энгельса, Энтузиастов, Воровского, Худякова, Курчатова, Южная, Карла Либкнехта, на Свердловском проспекте и т.д. А в квартале, ограниченном улицами Воровского, Энтузиастов, Худякова и проспектом Ленина, холодное водоснабжение будет идти с пониженным давлением.

Столь крупное отключение подачи холодной воды будет произведено для проведения восстановительных работ на сетях, добавили в мэрии.