Москва, , 06:21 — REGNUM Исследователи не фиксируют нежелательных побочных явлений у вакцины от коронавируса, созданной в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, на первой неделе испытаний. Об этом 14 октября сообщил журналистам президент Российской академии наук Александр Сергеев.

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«Первые (клинические) испытания этой вакцины начались в Новосибирске неделю назад. И пока очень обнадеживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет», — сказал он.

По словам Сергеева, у добровольцев во время испытаний нет даже так называемой субфебрильной температуры (в диапазоне 37−38 градусов). Сейчас исследователи ожидают выработки антител, которые подтвердят эффективность созданного препарата.

Добавим, вакцина центра Чумакова РАН стала третьей по счёту в России. Ранее свои вакцины от COVID-19 зарегистрировали НИЦЭМ имени Гамалеи и центр «Вектор».

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