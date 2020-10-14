Пхеньян, , 06:21 — REGNUM Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын ознакомился с проводимыми в пострадавшем от тайфуна районе провинции Хванхэ-Намдо восстановительными работами. Об этом 14 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В материале агентства говорится о том, что в ходе поездки на восток страны лидер КНДР «поручил принять последовательные меры по обеспечению пострадавших людей, размещённых по общественным зданиям и частным квартирам, питанием и предметами первой необходимости».

Ким Чен Ын также «похвалил умение мобилизованных на строительство военнослужащих» и отметил высокое качество отремонтированных в регионе сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, глава КНДР Ким Чен Ын посетил уезд Кымчхон провинции Хванхэ-Пукто, пострадавший от тайфуна «Бави» и наводнений, а также встретился с представителями Народной армии, мобилизованной для восстановления региона.

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