Барнаул, , 06:10 — REGNUM Власти Алтайского края рекомендуют работодателям, осуществляющим деятельность в городских округах, ввести гибкий рабочий график. Рабочий день для групп сотрудников рекомендовано начинать в разное время.

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Как сообщили иа в краевом правительстве, такие меры могут помочь снизить концентрацию людей в общественном транспорте.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса. С 13 октября гражданам без средств индивидуальной защиты органов дыхания запрещено находиться в магазинах, торговых сетях, в медорганизациях, транспорте и так далее.

Томенко поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 октября в Алтайском крае было выявлено 15 508 случаев заражения коронавирусом.

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