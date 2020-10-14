Челябинск, , 06:10 — REGNUM В Челябинске завершаются работы по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего планируется привести в порядок 11 общественных зон и 93 двора. Например, между домами 27 и 29 на улице Байкальской уже создан новый сквер. Навести на этом участке порядок жители Металлургического района просили в 2019 году. На реализацию проекта было выделено больше 18 млн рублей. Сейчас сквер почти готов.

В мэрии добавляют, что в благоустройстве задействован и бизнес. В частности, именно за их счёт будет создана детская площадка, на которой смогут кататься велосипедисты и скейтеры. Она появится на въезде в Михеевский.