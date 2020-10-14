Владивосток, , 06:18 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом (сутками ранее — 94), выздоровели 62 пациента, летальных исходов нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 14 октября в крае лабораторно подтверждено 12 905 положительных тестов, излечились 10 951 человек, скончались 124 приморца.

Регион занимает 26-е место в России по уровню заболеваемости COVID-19.

Коронавирусную инфекцию обнаруживают на разных поверхностях, в частности на перилах выхода на перрон вокзала.

Губернатор Олег Кожемяко ещё раз акцентировал необходимость проведения дезинфекции общественных мест и соблюдения масочного режима в транспорте и магазинах. В муниципалитетах проводятся регулярные рейды и составляются административные протоколы на водителей автобусов и такси за нарушение этих требований.

Транспортные компании, часто нарушающие решения оперштаба, могут лишиться маршрутов, на которых работают.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 14 октября 107 классов в 33 школах находятся на дистанционном обучении, 11 групп в девяти детских садах — закрыли.