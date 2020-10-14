Кемерово, , 05:51 — REGNUM В Кемеровской области центр крови ищет доноров плазмы, переболевших COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.«Плазма крови переболевших помогает при лечении тяжёлых случаев течения болезни, — уточняется в оперативном сообщении. — Антитела служат дополнительным иммунитетом для тех пациентов, чей собственный иммунитет по каким-то причинам не сработал на должном уровне».Донорами могут стать переболевшие COVID-19, с момента выздоровления которых прошло минимум 14 дней; люди в возрасте от 18 до 55 лет; люди с массой тела от 50 кг. На обследование и аппаратный плазмаферез уходит два — три часа.