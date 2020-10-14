Москва, , 05:32 — REGNUM В среду, 14 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Температура воздуха +16… +18 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 15 октября в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +9… +11 °С.

Ветер восточный, юго-восточный (ночью — южный) 5−10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +14… +19 °С днём и +6… +11 °С ночью.

В четверг, 15 октября, днём в столице ожидается +13… +15 °С. По области +11… +16 °С, небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °С.