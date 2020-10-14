Владивосток, , 05:26 — REGNUM Во Владивостоке 14 октября 107 классов в 33 школах находятся на дистанционном обучении, 11 групп в девяти детских садах — закрыли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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В образовательных учреждениях выявлены случаи заражения коронавирусом учеников и педагогов. При этом полностью сады и школы не закрывают, санитарные меры и контроль — усиливают.

Всего в столице Приморья 78 школ (более 60 тыс. учеников) и 121 детский сад (26 тыс. воспитанников).

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве просвещения РФ заверили, что «никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению, а подобные сообщения — лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряженности».