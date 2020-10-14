Новосибирск, , 05:19 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшее время будут приостановлены плановая диспансеризация и профилактические осмотры. Причина — распространение коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Такое решение будет принято региональным минздравом. При этом высвободившиеся специалисты усилят работу первичного звена здравоохранения.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Новосибирской области на сегодняшний день организована работа 31 инфекционного госпиталя в 3433 койки.

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Кроме того, руководителям предприятий и организаций региона рекомендовали перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционную работу.

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