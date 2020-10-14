Новосибирск, , 05:11 — REGNUM В Новосибирской области на сегодняшний день организована работа 31 инфекционного госпиталя в 3433 койки. Из них 30 госпиталей открыты на базе подведомственных медицинских организаций, один — на базе Федерального государственного казенного учреждения «425 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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На базе центральных районных больниц открыты 17 инфекционных изоляторов в 262 койки — для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом с лёгким или бессимптомным течением болезни при невозможности лечения в амбулаторных условиях. Для приёма пациентов с внебольничной пневмонией выделено 779 коек на базе 31 государственной медицинской организации.

В администрации региона уточнили, что формирование дальнейшего плана деятельности медицинских организаций будет продолжено по итогам анализа эпидемиологической ситуации.

При этом для предупреждения перекрестного инфицирования ОРВИ, гриппом, COVID-19 и внебольничной пневмонией определена маршрутизация пациентов — потоки разделены в зависимости от модели пациента.