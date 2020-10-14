Магадан, Магаданская область, , 05:12 — REGNUM В Магаданской области ещё восемь медработников вакцинировались от COVID-19 отечественной прививкой «Спутник V», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Читайте также: Эксперт Минздрава: человек не заразен после вакцинации «Спутником V»

Вакцинировали врачей и медперсонал приёмного покоя областной детской и взрослой больниц.

«Все медработники прививаются добровольно, берётся письменное согласие. Перед тем как пройти вакцинацию, они сдают анализы, чтобы исключить различные заболевания и инфекции. Все находящиеся в списках — здоровы, кроме того, каждый перед вакцинацией проходит предпрививочный медицинский осмотр», — рассказала замглавного врача по лечебной работе поликлиники №1 Екатерина Горская.

Среди первой группы медработников, получивших прививку 1 и 2 октября, отмечен лишь один случай лёгких побочных эффектов, выразившийся в однократном повышении температуры до 37 градусов и небольшой слабости.

22−23 октября первая партия медработников получит уже вторую дозу вакцины.

В общей сложности первыми в Магаданской области прививку от COVID-19 получат 42 колымских медика. Защита от COVID-19 после иммунизации продлится около двух лет.

Доставка партии вакцины в Магадан из Москвы занимает двое суток, её везут в специализированных контейнерах-холодильниках, которые позволяют сохранять стабильную температуру на уровне — 19 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, после вакцинации препаратом «Спутник V» нельзя заразиться коронавирусом или заразить других, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.