Скопье, , 05:20 — REGNUM Правительство Северной Македонии прислушалось к рекомендациям Комиссии парламента поинфекционным заболеваниям и приняло решение об ужесточении масочного режима. Отныне ношение масок обязательно не только в закрытых пространствах общего пользования, но и на улице.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, исключение сделано для занятий спортом (как в помещениях, так и на улице) и перемещений родственников и лиц, проживающих вместе, на частном автомобиле, а также для лиц, находящихся в помещении, где нет других людей, во время работы.

Запрещается проведение семейных праздников и перемещение в открытых местах групп из более 4 человек в публичных пространствах после 22:00.

Эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшилась на прошлой неделе, когда за три дня было выявлено свыше 1000 случаев заражения коронавирусом. Трое депутатов парламента Северной Македонии заразились коронавирусом. Ведется подготовка к переходу парламента на удаленную работу.

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