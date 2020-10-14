Биробиджан, , 05:15 — REGNUM В Еврейской автономной области (ЕАО) введённые из-за коронавируса ограничения продлили до 26 октября. О подписании губернатором Ростиславом Гольдштейном соответствующего постановления 14 октября сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

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«Все действовавшие ранее ограничения — запрет на проведение массовых, спортивных, зрелищных и иных досуговых мероприятий, самоизоляция для людей старше 65 лет — продлены до 26 октября», — говорится в сообщении. Отмечается, в правительстве ЕАО до этой же даты сохраняется и запрет на личные приёмы граждан.

Ранее в регионе обязательный масочный режим для населения уже был продлён до конца года.

К настоящему времени в ЕАО всего выявлено 1290 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 19 пациентов диагнозом COVID-19, выздоровели 797 человек. Заполняемость коечного фонда для больных с коронавирусом достигла 61,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейскую автономную область поступили первые 40 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым вакцину получит медицинский персонал, работающий с коронавирусными пациентами в инфекционном госпитале.

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