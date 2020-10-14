Новосибирск, , 04:54 — REGNUM Новосибирский родильный дом №2 временно перепрофилируют в инфекционный госпиталь. Такое решение приняло министерство здравоохранение Новосибирской области. Стационар на 100 мест начнёт принимать пациентов до конца текущей недели, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

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«На территории нашей области роддома ежегодно закрываются на плановый ремонт и дезинфекцию, и это никак не сказывается на доступности медицинской помощи беременным женщинам, — прокомментировал главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков. — Во втором роддоме ежегодно принимают всего 1800 родов, причём физиологических, неосложненных родов. Этот небольшой поток пациенток без всякого напряжения примут другие родильные дома Новосибирска. Жительницы Октябрьского района пока будут рожать в городском перинатальном центре, где есть современная реанимация и для рожениц, и для новорождённых».

В инфекционный госпиталь из распределительных центров будут переводить пациентов с коронавирусом в состоянии лёгкой и средней степени тяжести. Кадровый состав роддома усилят инфекционистами, пульмонологами, терапевтами и эпидемиологом. Медики пройдут курс обучения на базе медицинского университета.