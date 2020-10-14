Якутск, , 05:02 — REGNUM В Якутии с начала навигации отгружено 1542 тыс. тонн различных грузов, в том числе для жизнеобеспечения — 1080,9 тыс. тонн или 100,9% от скорректированного плана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Навигация-2020 в республике практически завершена. Уже доставлен весь объём каменного угля, нефтепродукты, газоконденсат, сельхозпродукция и социально значимых продовольственных товаров. Перевозки продукции производственно-технического назначения находятся на стадии завершения.

Судоходным компаниям предстоит завершить перевозку оставшихся объёмов и мероприятия по расстановке флота для зимнего отстоя.

Как сообщало ИА REGNUM, закончить доставку всех грузов в Якутии планировалось 15 октября.