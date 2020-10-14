Петропавловск-Камчатский, , 04:53 — REGNUM На Камчатке ежесуточно увеличивается число выявляемых носителей SARS-CoV-2. За последние сутки был зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом (в понедельник, 12 октября, — 37, во вторник, 13 октября, — 40), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в крае выявили 4937 носителей коронавируса. Излечившихся пациентов нет в регионе уже вторые сутки подряд. Всего с болезнью справились 3467 человек. Ещё 19 человек поступили в стационары для лечения. Таким образом в специальных стационарах находятся 224 пациента. Количество свободных коек сократилось до 55. 122 носителя коронавируса переносят заболевание в форме пневмонии.

На Камчатке провели более 145 тыс. на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, за соблюдением масочного режима пассажирами в международном аэропорту Шереметьево ежедневно будут следить около 200 волонтёров. Активисты будут контролировать ношение масок пассажирами в зонах прилета и вылета. Их работу обеспечат муниципалитеты Подмосковья совместно с аэропортом. Также персонал аэропорта должен напоминать противоэпидемиологические требования всем пассажирам.