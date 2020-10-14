Якутск, , 04:46 — REGNUM Министерство промышленности и геологии Якутии опровергло информацию в соцсетях о том, что в республике добывают уран, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Жительница Якутска отправила запрос о тиражируемой в соцсетях информации о начале совместной работы министерства промышленности и геологии и АО «Росгеология» над проектом, предполагающим добычу урана на месторождениях в Нюрбинском районе.

«В связи с проведённой министерством оперативной работой сообщаем, что информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах по данной теме, не соответствует действительности.

На территории Нюрбинского района «Росгеология» проводит поисково-оценочные работы на нефть и газ за счёт федерального бюджета. На другие полезные ископаемые работы, в том числе на уран, поисковые работы на территории района не ведутся», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, разработку уранового месторождения Итатаия возобновили в Бразилии, это позволит увеличить производство уранового концентрата в стране в четыре раза. Меморандум о начале разработки месторождения подписали правительство штата Сеара и консорциум, включающий Бразильскую атомную компанию (INB) и производителя удобрений Galvani.