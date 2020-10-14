Петропавловск-Камчатский, , 04:32 — REGNUM Жители Камчатки подали на региональный отборочный этап форума «Сильные идеи для нового времени» 48 проектов по семи направлениям — современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса и новая молодёжная политика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Читайте также: Якутия подала более сотни заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

«С 7 по 12 октября проходит отборочная сессия, в которой примут участие отраслевые министерства и агентства края, представители экспертного и бизнес-сообщества, участники региональной сети АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и представители вузов», — рассказал исполняющий обязанности министра инвестиций и предпринимательства края Сергей Названов.

По итогам отбора авторы лучших идей представят их губернатору Камчатки Владимиру Солодову. Наиболее значимые для региона инициативы будут представлены на финальном этапе форума в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный этап форума «Сильные идеи для нового времени» пройдёт во всех субъектах РФ с 1 по 23 октября. На нем будут отобраны лучшие из поступивших идей. При этом авторы 100 лучших идей и проектов представят их на форуме в Сочи, который пройдёт 11−12 ноября. Форум проводится под патронатом президента РФ Владимира Путина. Соорганизаторами выступили Фонд «Росконгресс» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».