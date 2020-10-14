Якутск, , 04:35 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев своим указом ввёл новые ограничительные меры в связи с осложнением эпидситуации по заболеваемости COVID-19 и ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Жители Якутии обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в случае заболевания членов семьи, проживающих вместе, ОРВИ. Срок самоизоляции будет отсчитываться с момента обращения к врачу до установления диагноза, но не более 14 дней.

Также должны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в случае контакта с больным COVID-19 в течение 14 дней со дня контакта.

Граждане обязаны уведомить своих работодателей о том, что у члена семьи симптомы ОРВИ, не дожидаясь результатов лабораторных исследований. В этом случае работодатели обязаны обеспечить соблюдение работниками дистанционного режима работы. При невозможности перевода на удалённую работу должны предоставлять таким работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон.

Допуск работодателями сотрудников, обязанных соблюдать режим самоизоляции, на рабочие места будет квалифицироваться как административное правонарушение.

Как сообщало ИА REGNUM, маски должны использоваться в местах, где нет возможности поддерживать нормы социального дистанцирования, заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.