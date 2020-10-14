Петропавловск-Камчатский, , 03:58 — REGNUM Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прилетел на Камчатку утром 14 октября. Он стал первым за последние 20 лет руководителем прокуратуры, посетившим край.

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Как пишет «Кам 24», Краснов возложил венок к мемориальным плитам в память о жителях Камчатки, погибших в годы Второй мировой войны. В мероприятии принял участие и губернатор края Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, к Камчатскому крае сейчас приковано пристальное внимание общественности и учёных всего мира. У берегов региона на дне Тихого океана произошла массовая гибель обитателей. Специалисты изучают ситуацию и пытаются установить причины случившегося. Наиболее вероятное версией называются «красные приливы».

Повышение средней температуры воздуха и воды могло вызвать обильное цветение водорослей, из-за которого у берегов Камчатки погибли обитатели дна Тихого океана. Дальнейшие повышения температур будут способствовать возникновению «красных приливов» ещё чаще, об этом рассказал начальник научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семёнов.