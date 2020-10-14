Владивосток, , 04:02 — REGNUM В Приморье готовятся к торжественному открытию 16 октября масштабного гостинично-развлекательного комплекса «Шамбала», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Готов к открытию и принятию гостей игровой зал в 5200 кв. метров, ресторан Crab House, две площадки быстрого питания и концертная сцена, на которой в ночь открытия выступит Леонид Агутин.

В этот же день состоится премьера нового казино-шоу «Легенды Шамбалы», в ходе которого разыграют среди гостей 300 тыс. рублей.

«Мы будем рады приветствовать гостей на большой вечеринке в честь нашего открытия. Предпочтительный дресс-код мероприятия — смарт-кэжуал, наличие паспорта обязательно», — сообщили организаторы.

В реализацию проекта первой очереди вложено 3,5 млрд рублей. Вторая очередь будет введена в эксплуатацию через два года: пятизвездочный отель на 270 номеров, спа-зона, банкетный зал и зал для конференций. Общая сумма инвестиций проекта составит 8 млрд рублей.

По мнению инвесторов и представителей Корпорации развития Приморского края, открытие нового казино «Шамбала» уже в 2020 году привлечёт в игорную зону «Приморье» около 100 тыс. новых гостей. А региональный бюджет будет регулярно пополняться на 156 млн рублей в год.

«Мы не собираемся с первых дней становиться закрытым элитарным клубом для избранных. Ждём не только иностранцев, но и местных игроков. Наше казино будет по-настоящему народным. Местом, где у людей всегда хорошее настроение, где каждый гость — часть большого непрекращающегося праздника и может приятно провести время, независимо от того, сколько он готов ставить на игру», — сказал гендиректор «Шамбалы» Максим Смоленцев.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2020 года в Москве было выявлено и закрыто 49 нелегальных игорных заведений.