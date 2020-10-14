Тегеран, , 07:38 — REGNUM 13 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 254 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

Пресс-секретарь министерства здравоохранения также заявила, что с учётом 254 новых жертв их общее число по стране возросло до 29 070 человек. «За последние 24 часа было выявлено около 4108 новых случаев заражения вирусом COVID-19, при этом около 1949 человек были госпитализированы», — подчеркнула Садат Лари.

По её словам, в общей сложности 508 389 иранцев подверглись заражению опасным вирусом, причем около 411 840 из них выздоровели или выписались из больниц. «Еще около 4570 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.

Садат Лари отметила, что на настоящий момент в Иране было проведено 4 369 622 обследования на наличие вируса.