Тирана, , 03:30 — REGNUM Во вторник, 13 октября в результате обследования 1055 случаев, в Албании стране был выявлен ещё 182 случая заражения коронавирусом. Это стало очередным антирекордом для этой небольшой страны. Ещё 90 пациентов излечились.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 15 752 случая заражения коронавирусом. 9 675 человек уже излечились от COVID-19. 429 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли пять пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 5648 человек, большинство из них на дому.

Читайте также: В Албании за сутки выявили 171 носителя коронавируса

Ряд источников отмечает, что статистика по смертности от COVID-19 в Албании занижена. Косвенным доказательством этого является несоответствие — суточная смертность ниже пяти человек при числе активных случаев заражения свыше пяти тысяч, в то время как в Северной Македонии при в 2,5 раза меньшей численности активных случаев (и такой же численности населения) смертность составляет почти 10 человек ежедневно.

С 15 октября в стране будет введен обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых.

Читайте ранее в этом сюжете: Ужесточение коронавирусных ограничений в Албании — в масках везде вне дома