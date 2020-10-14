Петропавловск-Камчатский, , 03:30 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском из-за циклона 14 октября отменили занятия в школах во вторую смену. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Камчатки.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий 14.10.2020 отменяются занятия второй смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского», — говорится в сообщении администрации.

По данным Камчатгидрометцентра, Охотоморский циклон, который ранее приблизился к берегам Камчатки, принёс в краевую столицу сильный ветер и дождь. Жителей предупреждают, что в течение дня скорость ветра увеличится на порывах до 25−30 м/с — достигнет силы штормового.

Ожидается, что циклон, принёсший в регион непогоду, с 15 октября начнёт ослабевать, постепенно смещаясь на север Камчатки.