Посёлок Батецкий, Новгородская область, , 03:12 — REGNUM Солецкий районный суд Новгородской области 14 октября приступает к рассмотрению дела о признании факта геноцида народов СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе региональных судов.

Отмечается, что первое заседание станет предварительным.

«На нём будут решаться организационные вопросы, касающиеся определения порядка слушания дела», — говорится в сообщении.

Предметом судебного разбирательства станут массовые убийства в деревне Жестяная горка. В годы оккупации Новгородской области СССР (с 15 августа 1941 по 20 января 1944 года) нацистские каратели проводили возле деревень Жестяная горка и Чёрное массовые расстрелы мирного населения.

По данным российской прокуратуры, каратели лишили жизни не менее 2,6 тысячи человек. Историки и поисковики отмечают, что число жертв было больше — 3700 человек в шести различных местах казней.

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