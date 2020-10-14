Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 38 миллионов. Это следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета на 02:45 мск 14 октября, в мире было выявлено 38 032 320 заразившихся новым коронавирусам SARS-CoV-2. Число смертей среди пациентов с COVID-19 в мире достигло 1 084 336.

Наибольшее число инфицированных коронавирусом выявлено в США (7 852 008 заразившихся, 215 803 умерших), на втором месте Индия (7 175 880, 109 856), на третьем — Бразилия (5 103 408, 150 689).

В России, по данным Университета Джонса Хопкинса, заразились 1 318 783 человека, умерли — 22 834.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о достижении уровня в 38 миллионов заразившихся коронавирусом сообщил портал Worldometer.

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