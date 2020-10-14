Красноярск, , 02:46 — REGNUM В среду, 14 октября, в Красноярске будет облачно, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:30 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 14 на 15 октября ожидается +4 °C. Без осадков.

Скорость юго-западного, западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 746 мм рт. ст.

В четверг, 15 октября, в Красноярске до +7 °C днём и около 0 °C ночью. Дождь.

В пятницу, 16 октября, в Красноярске ожидается до +3 °C днём. Ночью — до —1 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 14 октября на дорогах в центральных и южных районах Красноярского края сохранится гололедица. На юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы южного ветра 17−22 м/с, метель. На севере Туруханского района местами сильный снег, порывы юго-западного ветра 15−20 м/с.