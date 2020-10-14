Загреб, , 02:11 — REGNUM Рестораторы со всей Хорватии возмущены новыми ограничительными мерами в связи с распространением коронавируса, согласно которым во всех заведениях общественного питания должно быть выделено 4 квадратных метра на одного гостя. 13 октября штаб национальной защиты Хорватии запретил работу всех ресторанов и кафе после полуночи, что побудило владельцев заведений общественного питания выразить протест против данных мер. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Президент Национальной ассоциации общественного питания Хорватии Марин Медак в интервью хорватскому телеканалу 13 октября прокомментировал введение новых эпидемиологических мер для рестораторов, заявив, что они неприемлемы, и что, если владельцы ресторанов будут придерживаться их, они все будут постепенно обанкротятся.

«Вчера у нас состоялась встреча с представителями кризисного штаба и, согласно новым мерам, расстояние между столами в заведении общественного питания должно составлять три метра, а между стульями — 1,5 метра», — указал Медак.

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