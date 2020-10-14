Скопье, , 01:17 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в среду, 12 октября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 680 образцов было выявлено 80 носителей коронавируса. Этот показатель был бы оптимистичным после четырех антирекордов по заражениям подряд, если бы не сокращение числа тестов в четыре раза. Ещё 97 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 21 193 случая заражения, 800 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались трое пациентов. Лечение проходят 3996 человек. 16 398 пациентов уже выздоровели.

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Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено около полутора тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и грозит вернуться к отметке десять человек и выше.

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