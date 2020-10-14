Приштина, , 00:53 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 13 октября сообщили, что за сутки в результате исследования 685 образцов в крае было выявлено 98 носителей коронавируса. Ещё 37 пациентов были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово выявлен 16 345 случаев заражения коронавирусом. 14 405 пациентов уже здоровы. 649 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умер один пациент с COVID-19. Лечение проходит 1291 человек.

Ситуация уже вторую неделю кажется стабильной, а число ежедневно выявляемых носителей достаточно низким, что выгодно отличает косовскую статистику от статистик соседних государств — македонской, албанской и черногорской. В этих странах за сутки выявляют свыше 150 новых носителей, причем в Северной Македонии уже третий день подряд фиксируется антирекорд по числу выявляемых носителей (четыре дня подряд выше 300). Однако в последние дни в Косово вновь начался рост активных случаев заражения коронавирусом и в сутки вновь выявляют около ста случаев заражения.

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