Сараево, , 02:10 — REGNUM С целью оказания финансовой помощи посольства Республики Корея в Загребе Министерству гражданских дел Боснии и Герцеговины были доставлены тесты на коронавирус. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Речь идет о тестах «OSANG Healthcare GeneFinder COVID-19 Plus RealAmp Kit» и, в соответствии с решением о принципах распределения международной помощи по защите и спасению населения, тесты были переданы медицинским учреждениям.

В общей сложности из Кореи в Боснию и Герцеговину было направлено 222 набора тестов. Общая стоимость пожертвования составляет 199 800 долларов США.

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