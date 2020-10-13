Ростов-на-Дону, , 23:52 — REGNUM В Ростовской области отопительный сезон в детских садах, школах и медучреждениях начнётся с 15 октября 2020 года. Социальные объекты будут обеспечены теплоснабжением по заявкам руководителей. Об этом сказано в документе за подписью и. о. главы администрации города Юрия Овичнникова.

В многоквартирных домах, подключённых к сетям централизованного теплоснабжения, станет теплее, начиная с 15 октября 2020 года. При этом в течение двух недель должна быть завершена регулировка режимов централизованного теплоснабжения.

Контроль за началом отопительного сезона будет вести дежурный персонал. Будет организована горячая линия «для оперативной работы с населением».

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области досрочная подача тепла началась 30 сентября в Кашарском районе, где теплоснабжением обеспечили социальные объекты. Отопительный сезон также стартовал в Матвеево-Курганском, Ремонтненском, Тацинском и Обливском районе.

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