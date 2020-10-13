Денвер, США, , 23:46 — REGNUM Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров выразил возмущение по поводу размера пенсии своей бабушки, проживающей в России.

В интервью порталу Sport24, рассуждая о ситуации на родине, 25-летний спортсмен отметил, что не хотел бы сравнивать Россию и США, так как «это больная для всех тема», но констатировал, что «социалка в этих странах разная».

«У меня бабушка 40 лет работала и у неё пенсия 10 тысяч рублей. Как на это жить? Но когда есть коррупция, и с ней ничего не делается, то это уже другой вопрос», — отметил он.

Задоров также указал на то, что в России «оппозиционные каналы по телевизору не показывают», а YouTube «у бабушек в Тюмени нет».

Никита Задоров — воспитанник хоккейной школы ЦСКА, с 2012 года проживает в Северной Америке. В 2019 году стал бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной России.