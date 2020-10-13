Таганрог, Ростовская область, , 23:42 — REGNUM В Ростовской области временно закрыли родильный дом в Таганроге. Это связано с нехваткой медиков. Многие сотрудники роддома заболели COVID-19 и находятся на лечении. Приём рожениц прекращён до особого распоряжения. На этот период будущих мам отправляют в Ростов-на-Дону.

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«Беременные и роженицы низкой и средней группы риска, а также с преждевременными родами в сроке 30 недель и более, направляются в акушерское отделение горбольницы № 7 Ростова-на-Дону», — приводит выдержку из распоряжения горздрава портал Donday.ru.

Пациенток, которым требуется экстренная помощь врачей, будет принимать таганрогская больница скорой медицинской помощи.

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