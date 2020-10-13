Ростов-на-Дону, , 23:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону на входе в детскую поликлинику № 18 встречают роботы-дезинфекторы. Об этом сообщается в социальных сетях.

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«У входа в детскую поликлинику №18 на улице Медицинской юных посетителей встречают манекены, к которым прикрепили автоматические термометры и санитайзеры. Необычные устройства измеряют температуру тела и предлагают обработать руки антисептиком», — сказано в сообщении, опубликованном в паблике «Ростов Главный».

Интернет-пользователи неоднозначно оценили ноу-хау, отметив, что внешний вид манекенов может отпугнуть юных пациентов.