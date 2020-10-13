Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Моддер (создатель модификаций), известный под ником Ridman, выпустил новую версию дополнения к игре «Ведьмак 3: Дикая охота», которое приносит в неё атмосферу и стиль «Ведьмака 2». Об этом 13 октября сообщил портал DSOGaming.

Мод получил название Witcher 2 Overhaul, он добавляет в игру новые погодные условия, интерфейс, освещение и музыку. Отмечается, что он совместим с другой модификацией «Ведьмака 3» — HD Reworked Project. В версии 1.2 разработчик исправил ошибки, связанные с работой инвентаря и интерфейса.

https://twitter.com/NexusSites/status/1293366671831334912

Напомним, в сентябре 2020 года студия CD Project Red объявила, что она выпустит версию игры «Ведьмак 3: Дикая охота» для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Разработчики отметили, что обновлённая игра также выйдет на ПК.

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