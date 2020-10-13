Москва, , 23:02 — REGNUM Пришло время вернуться к теме прекращения так называемой оптимизации медицины в России и признании ее губительной для отечественного здравоохранения, считает председатель движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 13 октября, комментируя слова замминистра здравоохранения РФ Олега Гриднева о том, что коечный фонд в России для пациентов с ковидом занят уже почти на 90%.

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»Как известно, на ключевые управленческие позиции стали продвигать неких эффективных менеджеров, которые без знания отраслевой специфики и с сомнительным бизнес-цинизмом рушили и рушат качественную и проверенную временем систему. И все это в угоду заграничным рекомендациям и, вне сомнений, частной выгоде отдельных лиц. В итоге многие граждане фактически были лишены достойной и одновременно доступной медицинской помощи, — отметил Федоров. — Кроме того, горе-оптимизаторы уничтожили резервный коечный фонд и закрыли много специализированных инфекционных больниц. В результате в пандемию пришлось массово перепрофилировать клиники под лечение коронавируса, а тысячи больных с другими заболеваниями были лишены необходимой медицинской помощи. По сути, надо понимать, что Россия сейчас довольно успешно справляется с ковидом только потому, что адептам глобализма не удалось в полной мере оптимизировать нашу медицину».

Он обратил внимание, что сейчас население снова пугают почти максимальной загруженностью ковидных коек при росте заболеваемости. «Обстановка, действительно, очень тревожная. Однако надо понимать, что эта цифра из разряда «температура в среднем по палате» — в каждом регионе своя специфика и своя практика решения проблемы. В некоторых субъектах ситуация зашкаливает, а основные сложности с ее решением по факту ложатся на бригады скорой помощи. Фельдшеры в частных беседах признаются, что наиболее сложным в их работе сейчас является отказ пациенту в госпитализации из-за нехватки мест. Разумеется, обосновывают другими основаниями. В стационары преимущественно доставляют только тяжелых больных», — уточнил эксперт.

Он также напомнил о словах замминистра, что 20% ковидных коек сейчас заняты больными с легкой степенью заболевания и, соответственно, это своего рода резерв. «Такая информация несколько обнадеживает. Однако с учетом процветающей коррупции тут возникает много закономерных вопросов. Без госпитализации вполне может остаться действительно нуждающийся пациент, тогда как кто-то будет просто занимать больничное место просто «для подстраховки» и спокойствия близких. Тех, кто стремится даже с легким течением болезни попасть в больницу, понять можно. Замминистра признал, что с организацией амбулаторного лечения ковида возникают проблемы, а это ведет к гипердиагностике и гиперпоказаниям для стационарной госпитализации. Видимо, где-то между строк также осталась информация и о значительных суммах, которые больницы получают за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Этот «коммерческий» факт тоже может влиять на медицинскую статистику», — пояснил Федоров.

Он добавил, что статистика о коронавирусе, включая коечный резерв, это всего лишь статистика: «Она больше нужна не гражданам, а организующим работу специалистам и журналистам. Россиянам же важно понять, что большинство связанных с коронавирусом проблем — не случайны. Они возникают вовсе не на пустом месте, а потому, что российская медицина подверглась антинародной оптимизации и стала частью рыночного пространства кастового общества. В приоритете оказались не результаты лечения и здоровье всех граждан, а следование глобалистской тенденции и деловые интересы отдельных лиц. Если мы хотим защититься от коронавируса и его последствий, начать надо с остановки псевдо-оптимизации медицины и изменения социальной политики государства в интересах обеспечения россиян достойной и доступной медициной».