Лос-Анджелес, США, , 22:45 — REGNUM Студия Respawn Entertainment выложила в сеть видео, в котором она намекнула на появление в многопользовательской игре Apex Legends нового персонажа. Ролик был опубликован 13 октября на YouTube-канале проекта.

Разработчики дали понять, что нового героя зовут Horizon. К сожалению, пока нет почти никакой информации об этом персонаже, создатели онлайн-игры мельком показали его в трёх кадрах трейлера, однако внимательные геймеры заметили это.

https://twitter.com/shrugtal/status/1316035902385381376

https://twitter.com/SockXL/status/1316038288088739840

https://twitter.com/shrugtal/status/1316037621089525760

Ранее Respawn Entertainment анонсировала набор Champion Edition, который будет включать в себя множество скинов (образов персонажей), эксклюзивных талисманов и многое другое. Набор можно будет получить после старта седьмого сезона Apex Legends, дата которого пока не известна.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Gears Tactics сделали выгодное предложение фанатам Gears 5

Читайте развитие сюжета: Nintendo радикально снизила цены на две популярные игры Switch