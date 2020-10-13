Архангельск, , 21:47 — REGNUM В Архангельской области готовятся к изменению системы оплаты труда учителей. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, вопрос начисления зарплаты губернатор региона Александр Цыбульский обсудил с представителями общественной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

В настоящее время, согласно региональному закону об образовании, субвенции на заработную плату педагогов получают муниципалитеты, которые перераспределяют средства между общеобразовательными учреждениями. Проблема в том, что школы самостоятельно формируют систему оплаты труда, из-за чего оклады педагогов могут значительно различаться.

«Ставки заработной платы у нас в области колеблются от 3 900 до 10 000 рублей. Получается, что за один и тот же труд оклад у преподавателей разнится. И такие ситуации возникают как в разных муниципальных образованиях, так и на территории одного отдельно взятого района, — сообщил председатель Архангельской межрегиональной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Александр Торопов. — Нам бы хотелось от этого уйти и сделать единые правила игры, чтобы оклад — базовая часть зарплаты — для всех педагогов Архангельской области был одинаковым».

Александр Цыбульский поручил создать с участием педагогического сообщества рабочую группу по изменению подходов в оплате труда.

«Понятно, что есть территории Крайнего Севера, где зарплата должна быть выше в связи с надбавками. Есть также дополнительные выплаты за классное руководство и прочее. Но базовая ставка учителя должна быть единой, независимо от того, где он работает. К тому же разные зарплаты вызывают ощущение несправедливости внутри отрасли. Работники бюджетной сферы должны иметь прозрачную систему оплаты труда, тогда появится и стремление к профессиональному росту», — отметил Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, c 1 октября зарплата российских бюджетников была проиндексирована на 3%.