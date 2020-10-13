Москва, , 21:45 — REGNUM Следственный комитет России переведёт около половины сотрудников в режим удалённой работы из-за осложнения ситуации с COVID-19. Об этом сообщили 13 октября в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет Российской Федерации Sledcom.ru

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Как уточняется, руководитель СК Александр Бастрыкин поручил подчинённым «сократить не менее чем на 40% от штатной численности очное присутствие сотрудников и работников следственных подразделений».

При этом поручено изолировать в первую очередь лиц в возрасте старше 65 лет, а также женщин и сотрудников, имеющих хронические заболевания, сообщили в Следственном комитете.