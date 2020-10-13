Москва, , 21:35 — REGNUM Американская компания Apple объявила цены на смартфоны iPhone новой линейки, показанные на презентации во вторник, 13 октября.

Цена на iPhone 12 mini в России в зависимости от конфигурации будет начинаться от 69 990 рублей, iPhone 12 — от 79 990 рублей, iPhone 12 Pro — от 99 990 рублей, iPhone 12 Pro Max — от 109 990 рублей.

Предзаказ iPhone 12 и Pro начнётся с 21 октября, а официальный старт их продаж назначен на 23 октября. Предзаказ на iPhone mini и Pro Max начнётся с 6 ноября, продажи — с 13 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple представила новый iPhone 12